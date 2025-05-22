Американист Дробницкий назвал истинный эффект от беседы Путина и Трампа

По словам американиста Дмитрия Дробницкого, беседа главы государства Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом помогла разъяснить последнему принципиальную позицию Москвы. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что Путин доходчиво донес до Трампа, что Москва не станет двигаться назад. Таким образом, российский лидер потихоньку всех склоняет к собственной позиции.

По мнению политолога, судя реакции Трампа в соцсетях, американский лидер гораздо больше понимает логику поведения Путина. Кроме того, он еще больше отдаляется от европейской позиции.

Ранее на Западе сообщили об отказе Трампа от своего ультиматума Путину.