На Западе сообщили об отказе Трампа от своего ультиматума Путину

Президент США Дональд Трамп отказался от того ультиматума России, о котором он договаривался с главами европейских государств. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По сведениям издания, американский лидер во время общения с руководителями европейских стран договорился о том, что выдвинет РФ ультиматум. Позже, после телефонного разговора с Путиным, он отказался от него.

«Оказывается, что позиция Трампа непредсказуема и европейцы не могут на нее полагаться», — указала журналистам Клаудия Мейджор, эксперт по безопасности.

Она добавила, что такие постоянные изменения позиции главы Белого дома говорят о том, что для Соединенных Штатов украинский конфликт не является чем-то важным и приоритетным. Америка, по ее словам, хочет переложить всю ответственность за ситуацию на Украине на Европу.

Ранее сообщалось, что Трамп отклонил предложение Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине. Он заявил, что предложенный ЕС термин ему не нравится. Американский лидер отметил, что не стоит его употреблять в контексте переговоров.