Политолог Дудаков назвал условия, при которых США грозит распад

По словам политолога Малека Дудакова, США могут развалиться, если случится крупный форс-мажор. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что подобный исход возможен в случае гражданской войны или ядерного конфликта. Помимо этого, также мирного выхода Калифорнии из состава Штатов не следует ожидать в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

По мнению политолога, США всегда старались давить на Вашингтон угрозами выйти из состава государства. Например, Техас саботировал решения администрации экс-президента Джо Байдена. Сегодня, когда у власти находятся республиканцы, такими действиями занимаются демократические штаты.

Ранее экс-посол США сообщил о желании Трампа развалить ЕС с «картой Орбана».