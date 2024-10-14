Американист Дудаков пояснил маловероятность инсценирования Трампом покушения на себя третий раз

По словам американиста Малека Дудакова, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп маловероятно мог инсценировать третье покушение на себя. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ни второе покушение, ни третье не оказали никакого влияния на его рейтинг.

По мнению политолога, у Трампа достаточно оппонентов, среди которых имеются и психически неуравновешенные люди, которые вполне могли купить оружие и пойти стрелять в политика. Помимо этого, не стоит исключать некий заговор тех сил, которые не любят экс-главу Белого дома.

Он подчеркнул, что у экс-президента США усилена охрана, поэтому совершить покушение на него в разы сложнее.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл на место покушения для проведения митинга.