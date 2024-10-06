Трамп прибыл на место покушения для проведения митинга

В этот раз штаб кандидата в президенты США усилит его охрану, так как в сентябре именно здесь было совершено второе покушение на политика.

В рамках предвыборного митинга Трамп встретится со своими сторонниками.

Напомним, первое покушение на Трампа было совершено 13 июля. Тогда в экс-президента США стреляли с крыши здания, расположенного в районе проведения митинга. Трамп получил ранение в ухо. Стрелка сразу же ликвидировали. Им оказался 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс.

15 сентября произошло второе покушение на жизнь политика. В тот день во Флориде у гольф-клуба, в котором находился Трамп, агент Секретной службы заметил в кустах мужчину с автоматом. Его сразу же задержали.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп заявил об исчезновении Украины.