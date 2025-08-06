Американист Межуев раскрыл, какое важное заявление о БПЛА готовят в Вашингтоне
Политолог Межуев: заявление США о дронах имеет мирный характер
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Министр транспорта США Шон Даффи анонсировал скорое важное заявление, касающееся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот шаг привлек внимание экспертов, пытающихся предугадать содержание новости. Политолог-американист Борис Межуев, комментируя ситуацию для Life.ru, выдвинул предположение о мирном характере грядущего анонса.
Ключевым аргументом эксперт назвал ведомственную принадлежность докладчика: поскольку заявление делает глава гражданского транспортного ведомства, а не Пентагона, высока вероятность, что оно будет посвящено развитию невоенных технологий. Межуев допускает, что Даффи представит новые программы в сфере применения дронов для геодезических работ, научных исследований, логистики или даже анонсирует прогресс в создании грузовых и пассажирских беспилотных транспортных систем.
По его мнению, ожидаемое заявление министра транспорта США, вероятнее всего, сфокусируется на мирных инициативах в области беспилотников. Экспертная оценка основана на четком разграничении функций ведомств: если бы анонс готовил Пентагон, он неизбежно касался бы вопросов обороны, безопасности или модернизации военного флота БПЛА, что в данном случае представляется маловероятным. Основной посыл будет связан с инновациями в гражданской транспортной инфраструктуре.
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