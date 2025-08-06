Американист Межуев раскрыл, какое важное заявление о БПЛА готовят в Вашингтоне

Ключевым аргументом эксперт назвал ведомственную принадлежность докладчика: поскольку заявление делает глава гражданского транспортного ведомства, а не Пентагона, высока вероятность, что оно будет посвящено развитию невоенных технологий. Межуев допускает, что Даффи представит новые программы в сфере применения дронов для геодезических работ, научных исследований, логистики или даже анонсирует прогресс в создании грузовых и пассажирских беспилотных транспортных систем.

По его мнению, ожидаемое заявление министра транспорта США, вероятнее всего, сфокусируется на мирных инициативах в области беспилотников. Экспертная оценка основана на четком разграничении функций ведомств: если бы анонс готовил Пентагон, он неизбежно касался бы вопросов обороны, безопасности или модернизации военного флота БПЛА, что в данном случае представляется маловероятным. Основной посыл будет связан с инновациями в гражданской транспортной инфраструктуре.

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