Трамп пообещал отправить больше вооружений Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении увеличить объем поставок оружия на Украину. В первую очередь, по его словам, речь идет о вооружении исключительно оборонительного характера. Об этом стало известно из сообщения агентства Associated Press.

По его словам, дело не в накачивании Украины вооружениями. Как подчеркнул Трамп, Соединенные Штаты Америки должны увеличить объемы поставок оружия Украине, поскольку «страна должна быть способна защитить себя».

«Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь оборонительного», — уточнил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Киев обратился к Берлину с запросом на поставку в общей сложности 1500 управляемых ракет для системы Iris-T SLM средней дальности и 500 управляемых ракет для системы Iris-T SLS малой дальности. Кроме того, в запросе фигурируют 200 тыс. снарядов калибра 40 мм, предназначенных для зенитной борьбы с российскими беспилотниками.