В информационном пространстве наблюдается целенаправленная кампания по дискредитации предстоящих переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Как отмечает политолог-американист Константин Блохин, ряд либеральных СМИ распространяет недостоверные сведения о возможном переносе или отмене встречи, создавая искусственные преграды для диалога. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, такие публикации преследуют четкую цель — сформировать негативный информационный фон вокруг переговоров еще до их начала. Это может проявляться в прогнозах о бесперспективности диалога или прямых призывах к его саботированию, что в конечном итоге затрудняет достижение конструктивных договоренностей.

Он подчеркнул, что сама встреча находится на стадии организационной подготовки, и определенные корректировки в этом процессе являются естественной частью дипломатической практики. Стороны недавно договорились о проведении переговоров, поэтому рабочие вопросы согласования формата и повестки не свидетельствуют о кризисе в диалоге.

По мнению политолога, текущая информационная активность вокруг предстоящей встречи отражает попытки определенных кругов повлиять на российско-американские отношения. Однако профессиональная дипломатическая работа продолжается, и организационные вопросы не должны трактоваться как признаки срыва переговоров.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио договорились о дальнейшей работе по организации встречи президентов.