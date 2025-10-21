Лавров и Рубио договорились о дальнейшей работе по организации встречи президентов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат контакты для организации возможной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом личной беседы дипломатов на предстоящем саммите АСЕАН в Малайзии не ожидается. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат рабочие контакты. Их целью является проработка плана возможного саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба дипломата примут участие в предстоящем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Вместе с тем, отдельная встреча между Лавровым и Рубио в рамках данного форума в настоящее время не запланирована. Соответствующая информация была распространена газетой The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в администрации Соединенных Штатов.

