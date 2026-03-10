Американист объяснил, почему Трамп обратился к Путину в плане ближневосточного конфликта

Вечером 9 марта состоялся первый в этом году телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Примерно час лидеры обсуждали не только двустороннюю повестку, но и главную мировую головную боль — ситуацию вокруг Ирана. Политолог Константин Блохин пояснил, почему именно сейчас хозяин Белого дома решил набрать Москву и какую роль в этом ближневосточном пасьянсе может сыграть Россия. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

На Западе и в экспертных кругах заговорили, что Трамп позвонил от безысходности. Кипрский журналист Алекс Христофору прямо заявил: американский президент оказался в большой беде из-за затянувшегося конфликта с Ираном. Планировалась быстрая и победоносная операция с принуждением Тегерана к отказу от ядерной программы и даже сменой режима, но на деле все пошло не по сценарию. Военная мощь не принесла быстрого результата, конфликт грозит расширением, и теперь Вашингтону нужно сохранить лицо и как-то выбираться из тупика.

Здесь-то и возникает фигура Москвы. Как пояснил американист Константин Блохин, у России сложились уникальные отношения с обеими сторонами: стратегическое партнерство с Ираном и, несмотря на санкции, более-менее рабочий диалог с США. В этой ситуации Кремль может стать идеальным модератором — передавать сигналы, сглаживать углы и помогать нащупать компромисс, который позволит и Тегерану, и Вашингтону выйти из кризиса без потери престижа.

По словам эксперта, итог разговора пока не обнародован, но сам факт звонка говорит о многом: Трамп признает, что без участия России ближневосточный клубок не распутать. Для Путина это возможность укрепить статус глобального посредника, а для всего мира — сигнал, что в большой политике даже самые жесткие противостояния иногда заходят в тупик, из которого могут вывести только дипломаты, а не генералы.

