Американист оценил вероятность реализации ливийского сценария в Иране

Двадцать два года назад Ливия отказалась от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций и нормализацию отношений с Западом. Спустя восемь лет Североатлантический альянс под предлогом «поддержки повстанцев в борьбе с диктаторским режимом» свергло правительство Каддафи. Сегодня это государство с регулярными столкновениями между племенами. Американист Сергей Михайлов оценил вероятность повторения этого сценария в Иране. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, шансы на вмешательство Вашингтона в войну довольно высоки, если Тель-Авив сможет получить тотальное преимущество в небе над Тегераном. В этом случае Трамп «на белом коне, особенно не рискуя», направит дополнительные силы для того, чтобы окончательно выбить военно-промышленный потенциал Ирана и поставить государство на колени.

Политолог подчеркнул, что главе Белого дома не нужна долгая война, ему необходима маленькая победоносная война.

По его мнению, поступают сообщения о том, что флот американских самолетов-заправщиков отправляется в ближневосточный регион из континентальной части Штатов явно для активизации воздушных операций. Однако на данный момент непонятно – американских или израильских.

Ранее сообщалось, что «Военная хроника» смоделировала операцию США против Ирана.