«Военная хроника» смоделировала операцию США против Ирана

В случае возможного конфликта с Ираном США могут применить тактику, которую они использовали в ходе операций «Буря в пустыне» в Ираке (1991 год) и в Ливии (2011 год), передает «Военная хроника».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, сообщается, что атака на Иран будет осуществлена с использованием самолётов F-22A, F-35A, B-1B, а также большого количества самолётов-заправщиков и платформ радиоэлектронной разведки, предоставленных партнёрами по НАТО.

В то же время будет совершена кибератака, направленная на то, чтобы нарушить работу систем оповещения и командных каналов.

Сообщается, что удары с использованием дальнобойных боеприпасов и крылатых ракет, подобные тем, что были нанесены по Ливии, будут осуществляться в виде серии атак по ядерным объектам, аэродромам, складам, центрам противовоздушной обороны, логистическим объектам и командным пунктам.

В случае если Иран не сможет оказать должное сопротивление, то вторая волна нападений будет направлена на объекты государственной власти: базы КСИР, телевизионные станции и центральные правительственные здания.

В то же время авторы статьи обращают внимание на то, что Иран обладает средствами противовоздушной обороны и ракетными войсками, что позволяет ему наносить ощутимый урон в ответ, в том числе и по базам США. Это может привести к увеличению продолжительности операции и, возможно, к эскалации конфликта.

В статье говорится о том, что удар Соединённых Штатов по Ирану может быть как «стратегически значимым», так и «политически опасным» развитием событий.

Ранее эксперт предположил, что Израиль и США приготовили для верховного лидера Ирана.