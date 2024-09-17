В воскресенье была совершена вероятная попытка покушения кандидата в президенты США Дональда Трампа. Предполагаемый убийца является ярым сторонником Зеленского. По словам американиста Владимира Васильева, после того как бывший американский лидер сокрушил на телевизионных дебатах своего соперника — действующего американского лидера Джо Байдена, случилось покушение. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что это можно списать на преступную халатность Секретной службы США. Однако тогда же в Штатах стали придерживаться мнения, что в случае поражения Трампа в дебатах с вице-президентом от него все отстанут. Так и произошло после дебатов Трампа с Камалой Харрис. Это свидетельствует о том, что Дональд Трамп выиграл эти выборы.

По мнению эксперта, экс-президент США одержал в них победу с точки зрения собственных соперников. Также предполагаемым преступником было принято решение осуществить покушение как раз после теледебатов, после того бывший американский лидер информировал общественность о планах завершить украинский конфликт.

Он отметил, что в целом процесс избрания в Штатах может привести к гражданскому конфликту, а то и вовсе к перестройке. Поэтому нельзя исключать третьего покушения ко дню президентских выборов, однако в таком случае произошедшее с Трампом увеличит его шансы одержать победу в конце осени этого года.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что покушавшийся на Трампа считал его угрозой демократии.