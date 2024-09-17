Политолог Светов считает, что покушавшийся на Трампа считал его угрозой демократии

По словам политолога Юрия Светова, стрельба стала для американцев одним из способов решения проблем, поэтому не вызывает удивления тот факт, что у Райана Рута, намеревавшегося убить Трампа во время игры в гольф, имеется убеждение, что борьба за свободу и демократию должна вестись радикально. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что при этом, как и первое покушение, второе является непрофессиональным, поэтому необходимо опасаться того, что за дело уничтожить Трампа возьмутся профессионалы.

По мнению эксперта, именно представители Демократический партии приложили руку к тому, чтобы Трамп у общественности ассоциировался с угрозой, что с его приходом к власти в Штатах якобы установится диктатура, чему поверил и последний покушавшийся.

Ранее политолог Александр Манойло пояснил, почему каждое покушение приближает Трампа к победе на выборах президента США.