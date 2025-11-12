Запад встает на путь консолидации, и, по мнению экспертов, конечной целью этого процесса является системное ослабление России. Как пояснил NEWS.ru политолог-американист Константин Блохин, такая позиция коренится в глубоких страхах европейских элит. Их ключевая тревога связана с перспективами действий российских вооруженных сил после завершения конфликта на Украине.

По его словам, в основе этого подхода лежит классический западный алармизм. Логика сторонников жесткой линии проста: если не предпринять решительных мер сейчас, то в будущем можно столкнуться с российской армией уже в центре Европы. Именно поэтому они считают необходимым действовать бескомпромиссно и ультимативно, стремясь не просто остановить, а отбросить Россию назад и пошатнуть ее позиции.

Эксперт добавил, что многочисленные публикации в западных СМИ, демонстрирующие так называемую русофрению, служат этой общей цели. Их смысл сводится к формированию образа России как противника и оправданию политики, направленной на ее ослабление. Таким образом, текущая консолидация Запада является прямым следствием сформировавшихся угроз и страхов, определяющих его стратегию в отношении Москвы.

