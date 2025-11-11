На политической арене Украины обострилась неожиданная для многих волна коррупционных скандалов. По оценкам аналитиков, это отражает скрытое противостояние между администрацией президента Зеленского и антикоррупционными ведомствами, такими как НАБУ и САП, которые изначально создавались при активном участии США. Политический обозреватель Грег Вайнер связывает активизацию расследований с вопросом целевого использования финансовой помощи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, с начала конфликта Украина получила от западных партнеров около 500 миллиардов долларов, однако детализированного отчета о расходовании этих средств до сих пор нет. Вашингтон, известный своим скрупулезным подходом к финансам, уже создал специальную комиссию для анализа, но пока безрезультатно.

Политолог пояснил, что следствием такой ситуации становится растущее политическое давление. Так, за действиями антикоррупционных органов стоит прямой интерес США, стремящихся установить контроль над расходованием выделенных средств. Эта тема приобретает особую актуальность в преддверии избирательного цикла в Америке, где администрация может использовать ее как важный предвыборный аргумент.

По его мнению, антикоррупционные расследования превращаются в инструмент внешнего влияния и внутренней политической борьбы. Украинскому руководству в ближайшей перспективе придется держать ответ перед международными партнерами, а сами скандалы становятся частью более масштабной геополитической игры.

Ранее военэксперт заявил, что показания Миндича могут разрушить имидж Зеленского на Западе.