Американская база в Сирии подверглась обстрелам

Американская военная база в Сирии обстреляна ракетами. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.

Источник агенства рассказал, что по базе на месторождении Конико было выпущено четыре ракеты. Произошли сильные взрывы. После обстрела разгорелся пожар. Собеседник отметил, что американские военные открыли ответный огонь из артиллерии.

Базы США, расположенные на территории Сирии регулярно попадают под обстрелы ракет и атаки беспилотников. Случаи участились в последние несколько месяцев. Кроме того, на территории Сирии отмечается усиление военного присутствия США. А также укрепление обороны и систем объективного контроля.

Напомню, ВС США незаконно контролируют восток и северо-восток Сирии. Это провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. На их территории находятся крупные месторождения нефти и газа. Власти Дамаска считают присутсиве американских ВС на территории Сирии оккупацией и государственным пиратством. Его цель неприкрытая кража нефти.