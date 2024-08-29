Американская сторона воздержалась от комментариев о потере ВСУ первого F-16

Минобороны США предпочло не высказываться об утрате первого истребителя F-16, который они поставили для вооружения украинской армии. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Американская сторона переадресовала вопрос властям Украины, сам Пентагон от комментариев воздержался.

Накануне неизвестный американский чиновник заявил, что утрата из арсенала ВСУ истребителя F-16 не имеет отношения к атаке российской армии. Этим он поделился с журналистами Reuters. Источник издания The Wall Street Journal утверждает, что крушение произошло из-за ошибки пилота.

Ранее сообщалось о том, что истребитель F-16 американского производства потерпел крушение на территории Украины. Потеря такого летательного аппарата может стать серьезным ударом для Киевского режима.