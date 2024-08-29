Американский F-16 потерпел крушение на Украине
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По сообщению The Wall Street Journal, истребитель F-16 американского производства разбился на территории Украины.
Издание, ссылаясь на свои источники, указывает, что наиболее вероятной причиной инцидента стала ошибка пилота. Данное происшествие совпало с заявлением президента Владимира Зеленского о том, что Украина впервые применила истребители F-16 в боевых условиях для перехвата российских ракет во время недавних ударов.
На момент публикации Военно-воздушные силы Украины не подтвердили факт крушения и не предоставили информации о состоянии пилота. Пентагон также воздержался от комментариев, перенаправив запросы к украинским ВВС.
Потеря одного из немногочисленных F-16, находящихся в распоряжении Украины, может стать серьезным ударом для Киева. Напомним, что украинское руководство в течение длительного времени настойчиво добивалось поставок этих истребителей, прежде чем президент США Джо Байден одобрил их передачу.
Ранее стало известно о том, что подозреваемый в атаке на «Северные потоки» сбежал из Польши на Украину.