Американские бомбардировщики В-52 прибыли на Ближний Восток

Ближний Восток получил военную помощь от США. Отправленные Пентагоном бомбардировщики В-52 прибыли в регион. Об этом на своей странице в соцсети сообщило центральное командование ВС США.

Бомбардировщики прилетели с базы, расположенной на территории Северной Дракоты.

Пентагон занимается не только Ближним Востоком, но и Восточной Африкой и Центральной Азией.

Распоряжение об отправке дополнительной военной помощи на Ближний Восток ранее издал глава Пентагона Ллойд Остин. Кроме В-52, регион также получит истребители, самолеты-заправщики и эсминцы.

Активность американских военных на Ближнем Востоке связана с эскалацией конфликта.

Напомним, в октябре прошлого года боевики ХАМАС напали на юг Израиля. В ответ израильская армия заблокировала сектор Газа и начал военную операцию.

Ранее сообщалось о том, что спецслужбы Венгрии пресекли попытки Запада наладить поставки оружия ВСУ.