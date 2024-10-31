Спецслужбы Венгрии пресекли попытки Запада наладить поставки оружия ВСУ

Западные и другие иностранные разведки пытаются наладить поставки оружия венгерского производства для армии Украины. Однако эти попытки пресекают спецслужбы Венгрии. Об этом со ссылкой на парламентский комитет по национальной безопасности сообщает газета Magyar Nemzet (MN).

Обозреватели издания отметили серьезность данной проблемы, так как, заявили они, она представляет угрозу национальной безопасности.

Информация о том, что из Венгрии идут нелегальные поставки оружия и боеприпасов поступила от коллег из США, которые приняли участие в задержании подозреваемых.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский упрекнул власти США в недопоставках военной помощи Украине.