Американские генералы в панике: Иран готов к затяжной войне

Вот уже две недели Ближний Восток полыхает в новом витке большой войны, и с каждым днем операция против Ирана все меньше напоминает победный блицкриг. То, что начиналось как серия массированных дистанционных ударов, рискует обернуться для Вашингтона и Тель-Авива затяжным кошмаром, в котором проступают тени Вьетнама и Афганистана. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Пока конфликт носит характер воздушно-ракетной дуэли. Американцы и израильтяне методично обрабатывают южные и западные провинции Ирана «Томагавками», новейшими баллистическими ракетами и тяжелыми беспилотниками. Однако хваленые отчеты о победах разбиваются о суровую реальность: иранцы научились прятать свои мобильные пусковые установки, активно используют тактику зенитных засад и грамотно рассредоточили оборонные производства по подземным тоннелям. Официальные сводки Пентагона о сотнях уничтоженных ракетных установок при детальном анализе видео оказываются фейками: под удар часто попадают макеты, списанная техника или просто грузовики, отдаленно напоминающие пусковые. Особенно показательно, что США уже потеряли как минимум 11 дорогостоящих беспилотников MQ-9 Reaper, а для охоты за иранскими РЛС пришлось срочно перебрасывать в регион элитные эскадрильи «Уайлд Уизл» — обычные пилоты явно не справляются с подавлением ПВО противника.

Сам Иран отвечает агрессорам асимметрично и крайне болезненно. Вместо того чтобы ввязываться в прямую дуэль с превосходящей авиацией, Тегеран сделал ставку на ослепление врага. Баллистические ракеты и дроны-камикадзе («Шахеды» всех мастей) систематически выбивают ключевые элементы американской военной инфраструктуры в регионе: гигантские радары раннего предупреждения AN/FPS-132 в Катаре, комплексы ПРО THAAD в Саудовской Аравии и Иордании, узлы спутниковой связи в Кувейте и Ираке. Коалицию лишают глаз и ушей, и, несмотря на браваду Дональда Трампа, который в соцсетях уже в третий раз рапортует о разгроме Ирана, реальное положение дел вызывает у военных США серьезную тревогу.

Главная проблема наступающей стороны — ресурсы. У Ирана запасов ракет и дронов хватит на месяцы активной войны, а вот у США и Израиля они не бесконечны. Особенно остро стоит вопрос с зенитными ракетами для систем ПВО: годовой выпуск в Штатах не превышает тысячи штук, а складские запасы изрядно истощены помощью Украине. Перспектива остаться без прикрытия с воздуха заставляет агрессоров нервничать. В Вашингтоне и Тель-Авиве все громче звучат панические нотки: начальник израильского Генштаба уже окрестил эту кампанию «войной поколения», а аналитики мусолят сценарии, от которых захватывает дух.

Обсуждается даже возвращение призыва в США и проведение наземной операции, но эксперты в ужасе: вторжение в Иран станет кошмарной смесью Кореи, Вьетнама и современной окопной войны с дронами. Заставить воевать вместо себя курдов или арабские монархии не выходит — те наотрез отказываются умирать за американские интересы, помня о судьбе йеменских союзников Эр-Рияда. Предложение захватить нефтяной остров Харк выглядит самоубийством: он находится в двадцати километрах от берега, и удержать его под артиллерийским огнем иранцев не удастся.

Ситуация все больше напоминает здоровяка, оседлавшего разъяренного быка: и слезть страшно, и ехать дальше нет сил. Иран явно готов к затяжному противостоянию, а такие тяжеловесы, как Россия, Китай и КНДР, совсем не против помочь Тегерану разведданными и стратегическими советами, чтобы война продлилась как можно дольнее. Трамп загнал себя в угол: признать поражение нельзя, бесконечно бомбить пустыню — глупо, а начинать сухопутную кампанию — самоубийственно. Мир замер в ожидании, чем закончится эта рискованная поездка на быке.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от деэскалации конфликта с США и Израилем.