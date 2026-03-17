Хаменеи занял жесткую позицию: Иран отказался от деэскалации конфликта с США и Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложения международных посредников о деэскалации конфликта с США и Израилем . Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства Reuters, соответствующее решение было принято на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Хаменеи провел первое совещание по вопросам внешней политики после серии ударов по иранской территории, в ходе которого занял бескомпромиссную позицию. Собеседники Reuters описывают его настрой как «очень жесткий и серьезный», направленный на возмездие Вашингтону и Тель-Авиву. При этом источник не уточнил, присутствовал ли лидер на встрече лично или участвовал в ней дистанционно.

Отказ от переговоров означает, что Тегеран не намерен идти на уступки, несмотря на дипломатические усилия третьих сторон. Ранее США и Израиль нанесли удары по окрестностям здания МВД в Тегеране, что произошло прямо во время массового марша в день «Аль-Кудс». В ответ по всему Ирану прокатились антиамериканские выступления, в ходе которых демонстранты сжигали флаги и символику.

Трамп, комментируя ситуацию, ранее предположил, что Россия «немного» помогает Ирану, и сравнил это с поддержкой, которую США оказывают Украине. В Кремле опровергали получение от Тегерана запросов о военной помощи, но подтвердили готовность оставаться партнером. На этом фоне израильские военные заявили о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена, которую связывают с проиранскими силами.

