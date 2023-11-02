Американские граждане высказались за ограничение помощи Украине

В США провели исследование, в котором узнали у обывателей, как они относятся к финансовой помощи Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское исследование.

По информации издания, около 61 процента американских граждан (что является явным большинством) полагают, что США не должны оказывать помощь Украине в безмерном количестве. Люди в опросе отвечали о том, что у такой помощи должны быть границы, дабы благосостояние американских граждан не страдало.

В опросе приняли участие разные категории граждан, отмечается, что против оказания помощи Украине высказываются в большинстве своем республиканцы.