Американские и европейские авиакомпании начали сокращать число рейсов в Китай

Европейские и американские авиакомпании принимают решение о значительном сокращении рейсов в Китай, пишет РИА Новости. Главной причиной стали ограничения на использование воздушного пространства России, что приводит к увеличению времени полета и, как следствие, росту эксплуатационных издержек.

Отмечается, что авиакомпания Finnair потеряла до 80% своих направлений на Дальний Восток, тогда как SAS полностью отменил рейсы из Копенгагена в Шанхай. Lufthansa также приостановила маршруты из Франкфурта в Пекин. Эксперты отмечают, что эти действия подчеркивают серьезные проблемы, с которыми сталкиваются западные авиаперевозчики.

В то же время китайские авиакомпании активно расширяют свои возможности за счет сотрудничества с Россией. Благодаря этому они могут предлагать более короткое время полета из Китая в Европу, что делает их рейсы более конкурентоспособными. Более того, китайские перевозчики получают дополнительные слоты в европейских аэропортах, что дополнительно увеличивает их конкурентные преимущества.

Западные авиакомпании выражают недовольство текущей ситуацией и призывают Европейский союз (ЕС) принять меры против китайских конкурентов. Американские и австралийские перевозчики также снижают объемы рейсов из-за низкого спроса и конкурентных преимуществ, которые получили их китайские коллеги.

Министерство транспорта РФ оценивает экономические потери иностранных авиакомпаний в 37,5 млн долларов в неделю. Китайские перевозчики тем временем продолжают использовать воздушное пространство России, что позволяет им значительно экономить на расходах и сохранять свою привлекательность для пассажиров.

Согласно последним данным, китайские авиакомпании не только удержали свои привычные маршруты, но и увеличили общее количество рейсов на 16%.

Особенное внимание китайские авиакомпании планируют уделить европейскому направлению. Зимой ожидается, что доля рейсов, выполняемых китайскими перевозчиками, составит до 82%. Такой шаг позволит Пекину значительно увеличить пассажиропоток.

Однако сокращение рейсов западных авиаперевозчиков может быть связано с нарастающей напряженностью в геополитических отношениях между Западом и Китаем. Учитывая это, эксперты отмечают, что в случае улучшения отношений возможно восстановление маршрутов, но затраты западных компаний вряд ли снизятся.

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