Американские истребители дороже дружбы: Эрдоган предложил Путину вернуть С-400 для улучшения отношений с США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил вернуть РФ зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства Bloomberg, данное предложение было сделано во время переговоров глав государств в Туркменистане на прошлой неделе. Источники Bloomberg полагают, что отказ от российских систем позволит Анкаре значительно улучшить отношения с Вашингтоном. Это, в свою очередь, может привести к отмене американских санкций против турецкого оборонного сектора и открыть стране доступ к приобретению современных истребителей F-35.

Собеседники агентства также отметили, что Турция рассчитывает вернуть средства, вложенные в покупку ЗРК, — речь идет примерно о $1 млрд. Не исключается вариант, при котором эти средства будут зачтены в счет будущих платежей Анкары за российские энергоносители.

Ранее Путин назвал совершенствование стратегических ядерных сил приоритетом для России.