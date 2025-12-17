Президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для страны. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Российский лидер подчеркнул, что ядерный потенциал страны остается ключевым элементом сдерживания. По его словам, он необходим для сохранения баланса сил в мире.

Путин, выступая на заседании, также затронул политику европейских стран, отметив, что Россия не стала равноправной частью Запада. По его словам, Москва предпочитает дипломатию в решении любых вопросов, однако если Запад откажется от разговора, у РФ будет другой путь.

Наконец, говоря о проведении специальной военной операции (СВО), российский президент добавил, что Россия продолжит добиваться целей по возвращению исторических земель.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с офицерами, отличившимися под Северском.