Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина встретиться с ним

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поделился информацией о том, что он получает сигналы о желании российского лидера Владимира Путина провести встречу. Об этом президент США рассказал во время общения с представителями СМИ в своем рабочем кабинете в Белом доме.

Как утверждает гражданин США, его российский визави выразил готовность к переговорам о путях урегулирования ситуации на Украине.

«Путин хотел бы меня видеть», — цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что не может предсказать, приведут ли санкции к началу переговоров между Москвой и Киевом, но подчеркнул, что переговоры необходимы. Он вновь заявил, что Владимир Зеленский, возглавляющий киевский режим, готов к диалогу. Все усилия по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, по его словам, уже предпринимаются.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа и выразил надежду на возобновление контактов. В отличие от администрации бывшего президента США Джо Байдена, намерения Трампа намекают на возможное улучшение отношений между странами.