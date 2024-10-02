Американские корабли не смогли перехватить иранские ракеты

Корабли ВМС США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля, утверждает агентство IRNA.

Эксперты издания пришли к такому выводу после тщательного анализа кадров и снимков, демонстрирующих поражение целей на территории Израиля.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские эсминцы USS Bulkeley и USS Cole помогали Израилю отражать агрессию Ирана.

После ракетной атаки Ирана армия обороны Израиля пообещала нанести удары по территории всего Ближнего Востока. Судя по всему, речь идет о Ливане, Палестине и Газе, а также Иране.

Ранее сообщалось о том, что Иран предупредил Израиль о более мощном ракетном ударе в случае провокации.