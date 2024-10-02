Иран предупредил Израиль о более мощном ракетном ударе в случае провокации

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о завершении ракетного удара по Израилю. При этом он предупредил, что в случае ответа со стороны еврейского государства новая атака будет еще более мощной.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил о завершении ракетного удара по Израилю. При этом он предупредил, что в случае ответа со стороны еврейского государства новая атака будет еще более мощной.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Ракетные удары по Израилю министр объяснил тем, что Тегеран воспользовался правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

По его словам, удары наносились только военным объектам, ответственным за геноцид в Газе и Ливане. Арагчи подчеркнул, что Иран пошел на этот шаг спустя два месяца ожидания прекращения огня в Газе.

Арагчи имел в виду обещание властей Ирана отомстить Израилю за убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании 31 июля, а также за гибель в Бейруте 27 сентября генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы и заместителя командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майора Аббаса Нилфорушана.

Ранее сообщалось о том, что израильская армия оценила ущерб от иранской атаки.