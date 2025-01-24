Американские власти скрывают информацию о потерях украинских Вооруженных сил (ВСУ), чтобы улучшить свои рычаги влияния в ходе мирных переговоров с РФ. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как отмечается в статье, как в России, так и на Украине данные о фронтовых потерях считаются государственной тайной. При этом издание подчеркивает, что Киев проявляет особую осторожность, ограничивая доступ к демографическим показателям, которые могли бы помочь в оценке потерь.

Согласно информации издания, западные разведывательные службы не слишком охотно делятся своими внутренними расчетами, опасаясь, что это может ослабить позиции Украины.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал причины начала разговоров в Киеве о мирных переговорах в 2025 году.