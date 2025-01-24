Военный эксперт Дандыкин назвал причины начала разговоров в Киеве о мирных переговорах в 2025 году
Военный эксперт пояснил, начинают ли ВСУ осознавать свое положение на фронте
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Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что киевский режим рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, происходит ли это из-за того, что в Киеве начали осознавать свое плачевное положение на фронте. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
По его словам, дело не в ВСУ, а именно в решении Трампа. По сути, им приказано в том ключе, что возможности Вашингтона в этом плане ограничены, всем должна заниматься Европа. При этом в НАТО открыто заявили, что если Незалежная потерпит поражение, то это триллионы долларов. Не от хорошей жизни подобные заявления.
Эксперт подчеркнул, что все-таки мирное совершение должно быть на условиях Москвы в силу того, что сегодня мы диктуем волю врагу на фронтах спецоперации.
Ранее на Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта.