Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что киевский режим рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, происходит ли это из-за того, что в Киеве начали осознавать свое плачевное положение на фронте. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, дело не в ВСУ, а именно в решении Трампа. По сути, им приказано в том ключе, что возможности Вашингтона в этом плане ограничены, всем должна заниматься Европа. При этом в НАТО открыто заявили, что если Незалежная потерпит поражение, то это триллионы долларов. Не от хорошей жизни подобные заявления.

Эксперт подчеркнул, что все-таки мирное совершение должно быть на условиях Москвы в силу того, что сегодня мы диктуем волю врагу на фронтах спецоперации.

Ранее на Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта.