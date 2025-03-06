Россия призвала США перестать считать хуситов террористами

Россия с огорчением восприняла решение США о внесении хуситов в список террористических организаций. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА Новости.

Небензя обратился к администрации Белого дома с призывом пересмотреть это решение.

«Мы предостерегали американских коллег, что открытая антагонизация одной из ключевых сторон йеменского конфликта ни к чему хорошему не приведет», — отметил Небензя.

4 марта США внесли йеменскую мятежную группировку «Ансар Аллах», которую часто называют хуситами, в список террористических организаций.

По словам руководителя Государственного департамента Штатов Марко Рубио, это решение основано на указе, подписанным президентом США Дональдом Трампом в январе 2025 года, который требовал от правительства классифицировать хуситов как террористическую организацию.

По словам Небензи, признание хуситов террористами может иметь серьезные последствия для гуманитарной ситуации в Йемене, где конфликт между мятежниками и правительственными силами продолжается уже несколько лет.

Постпред РФ в ООН подчеркнул, что аналогичный шаг, предпринятый США в 2021 году, резко обострил конфликт в Йемене, усугубив гуманитарную ситуацию в стране.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что США пора выйти из состава ООН и НАТО.