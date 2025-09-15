Американские военные неожиданно посетили российско-белорусские учения

Военнослужащие США приняли участие в наблюдательной программе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025», передает РБК.

Министр обороны республики Виктор Хренин лично приветствовал американскую делегацию, в состав которой вошел атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп.

Международное информационное агентство Reuters назвало появление американских военных на этих учениях неожиданным. Источники издания охарактеризовали этот шаг как явное потепление отношений между Вашингтоном и Минском.

По информации БелТА, всего в наблюдательной программе учений, которые проходят 15 сентября, принимают участие представители 23 государств, включая трех членов НАТО (США, Турция и Венгрия).

Крупномасштабные учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября и направлены на укрепления обороноспособности Союзных государств России и Белоруссии. В маневрах задействованы более 13 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники и авиации.

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония частично закрыли небо на время учений России и Белоруссии.