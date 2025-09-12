Ночной запрет на полеты: Прибалтика и Польша закрыли свое небо на время российско-белорусских маневров

Литва и Эстония присоединились к Польше и Латвии, частично закрыв свое воздушное пространство на время масштабных российско-белорусских учений «Запад-2025». Ограничения будут действовать в ночные часы. Об этом сообщает ERR.

Власти Литвы и Эстонии официально объявили о введении временных ограничений на использование воздушного пространства. Решение связано со стартовавшими стратегическими учениями России и Белоруссии под кодовым названием «Запад-2025».

Согласно новым правилам, в ближайшие недели с 20:00 до 07:00 будет действовать бесполетная зона. В этот период полностью запрещена деятельность гражданской авиации, включая использование частных дронов. Таким образом, четыре страны альянса НАТО создали буферную зону на время маневров, которые продлятся до 16 сентября.

Ранее сообщалось о том, что МИД Польши отказался разрывать дипотношения с Россией.