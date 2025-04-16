В США увидели риск закрытия европейских АЭС

В европейских странах ожидается рост объемов использования солнечной энергетики вместе с другими возобновляемыми источниками, по причине чего может пойти на спад производство и даже эксплуатация атомных электростанций. Об этом сообщил Bloomberg.

Погода указывает на высокое производство солнечной энергии в течение ближайших месяцев после того, как в Британии за март было зарегистрировано рекордное количество солнечных дней.

«Ожидается, что солнечная энергия заполнит собой энергосистему „региона“ (Европы — Прим. ред.), что приведет к падению цен на электроэнергию в ближайшие месяцы и вынудит атомные электростанции сократить производство», — придерживаются мнения сотрудники агентства.

Например, в марте во Франции показатель числа среднечасовых цен на электроэнергию ниже нуля вырос в годовом выражении на 88%, а в Германии в два раза. Подчеркивается, что в перспективе разница между максимумами и минимумами в течение дня будет расти.

При этом тенденции подобного характера регистрируются и в настоящее время.

«Операторам атомной энергетики действительно трудно ориентироваться по этим данным. Для них это становится все более серьезной проблемой», — заявил Bloomberg руководитель аналитического отдела Bodecker Partners AB Стаффан Берг.

Несмотря на это, АЭС должны выполнять роль более стабильного поставщика энергетической мощности, однако рост объемов применения «зеленой энергетики» делает их менее выгодными и грозит закрытием. Отмечается, что наиболее остро этот вопрос может встать во Франции, где около 70% энергии вырабатывается благодаря функционированию 57 атомных реакторов.

Ранее появились данные об остановке одного из энергоблоков АЭС «Олкилуото», находящейся в Финляндии.