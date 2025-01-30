Американским студентам будут внушать идею превосходства США
Американские военные вузы обяжут продвигать идею превосходства США
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Американские образовательные заведения, которые осуществляют подготовку специалистов в области обороны, обяжут продвигать идею о «превосходстве США», заявил в своем меморандуме министр обороны Штатов Пит Хегсет.
Речь идет о федеральных академиях для обучения и подготовки офицеров ВС США и других военно-академических учреждениях.
Их преподаватели будут учить студентов тому, что США и их основополагающие документы являются самой мощной силой в истории человечества.
Из меморандума также следует, что в Пентагоне сформируют специальную группу, которая должна будет заняться вопросами, связанными с отменой политики «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) и ликвидацией гендерного радикализма в вооруженных силах.
К 1 марта целевая группа должна подготовить свой первый отчет о мерах, принятых министерством обороны США для прекращения инициатив DEI. Окончательный отчет должен быть предоставлен до 1 июня.
Ранее сообщалось о том, что на главу Пентагона обрушились с критикой после его слов о войне на Украине.