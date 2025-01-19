Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о своей роли в создании контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн» и о личном вкладе в поддержку Украины.

Заявление министра обороны США раскритиковал американский журналист Гленн Гринвальд, назвав его «самовосхвалением на фоне поражения США».

На своей странице в соцсети он написал, что США и НАТО проиграли войну, несмотря на то, что направили Киеву сотни миллиардов долларов. Кроме того, погибли сотни тысяч украинцев.

Гринвальд также отметил, что конфликт завершится большими территориальными приобретениями России, а Украина теперь представляет собой обрубок прежней территории.

Ранее сообщалось о том, что глава Пентагона Остин предложил нарастить расходы на оборону до $1 трлн.