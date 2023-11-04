Американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Ударная группа Соединенных Штатов, вместе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр», прибыла в ближневосточный регион. Об этом сообщило командование Пентагона в своих официальных соцсетях.

В посте сообщается о том, что ударная группа с «Дуайт Эйзенхауэр» прибыла в регион. Известно, что она расположилась в зоне ответственности пентагонского командования для того, чтобы усилить американское представительство на территории региона.

Уточняется, что в прибывшей группе также состоят авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и 9 эскадрилий авиации.

Недавно в восточный регион Средиземного моря был перетянут другой американский авианосец вместе с группой. Представительство Белого дома в связи с этим заявило, что усиление присутствия в зоне боевых действий призвано ограничить третьи стороны от попыток эскалировать ситуацию.

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