Американский беспилотник LongShot готовится к запуску с F-15

Американский беспилотник X-68A LongShot, разработанный по заказу DARPA, приближается к важнейшему этапу — первому запуску с истребителя F-15 Eagle, сообщило Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США.

Отмечается, что сейчас уже завершены наземные испытания, включая демонстрацию сброса вооружения. Это значит, что скоро в небе появится новый тип боевого дрона, способный нести ракеты и самостоятельно выполнять задачи.

Программа LongShot нацелена на изучение возможностей беспилотного аппарата, оснащенного ракетами класса «воздух — воздух». Основная идея — увеличить дальность поражения целей и снизить уязвимость пилотируемого самолета-носителя. Кроме того, такие дроны могут дать дополнительные преимущества бомбардировщикам и транспортным самолетам, которые обычно не участвуют в ближнем бою.

Проект курирует Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). В нем задействованы все виды вооруженных сил — ВВС, ВМС, Сухопутные войска, а также NASA. Уже пройдены ключевые технические этапы: испытания в аэродинамической трубе и тесты парашютной системы.

X-68A LongShot внешне напоминает крылатую ракету с вытянутым фюзеляжем и крыльями обратной стреловидности. Он оснащен турбореактивным двигателем Williams WJ38-15, который разгоняет аппарат до 1160 км в час. На борту дрон способен нести ракету AIM-120 AMRAAM.

Первый запуск планируют осуществить именно с F-15 Eagle — истребителя, известного своей способностью нести крупногабаритную нагрузку. Если испытания пройдут успешно, военная авиация получит совершенно новый инструмент ведения боя.

Ранее стало известно, что США планируют вернуться к ядерным испытаниям на равных с Россией и КНР.