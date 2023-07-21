Американский беспилотник разбился в Польше

В Польше разбился американский военный разведывательный БПЛА, сообщила радиостанция RMF FM. В сообщении отмечается, что инцидент произошел в районе Тшебеня Нижнесилезского воеводства страны.

Беспилотник обнаружил местный житель в лесу. Он сразу сообщил об этом экстренным службам.

Как отметила радиостанция, американский дрон упал во время учений, которые американские военные проводили на полигоне, расположенном рядом. После аварии, говорится в сообщении, взрыва и пожара не произошло. Жертв и пострадавших нет.

В феврале 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в страну доставили американские беспилотники MQ-9A Reaper. По его словам, Варшава получала эти дроны в лизинг. Они поступили на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе Польши.

В феврале также президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в стране находятся около десяти тысяч американских военнослужащих.

21 июля Польша сообщила о переброске войск к границе с Белоруссией из-за совместных учений белорусских военнослужащих с ЧВК «Вагнер».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в центральной части региона силы ПВО сбили вражеский беспилотник. 20 июля из-за атаки дрона ВСУ на Раздольненский район полуострова погибла девочка-подросток.