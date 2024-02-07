Американский блогер Джонс оценил интервью Карлсона с Путиным

Американский телеведущий и блогер Алекс Джонс заявил, что интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным получилось эпичным. Такой информацией он поделился в своих соцсетях.

По его словам, интервью с российским лидером длилось два часа и выйдет «уже завтра», то есть 8 февраля (в четверг).

«Оно (ред. — интервью) все изменит. Он пытается остановить Третью мировую войну. Такер сказал мне, что это большое дело. Цензура наша сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме», — сказал Джонс.

О том, что бывший ведущий американского телеканала Fox News Карлсон взял интервью у Путина, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что журналист и Путин встречались 6 февраля.

Ожидаемое интервью Путина западному журналисту станет первым с 2021 года. Ради него Карлсон прилетел в Москву. В 2021-м году с Путиным общались журналист NBC Кир Симмонс и представитель CNBC Хедли Гэмбл.

Такер Карлсон является американским консервативным политическим обозревателем. Он вел политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 года. В апреле 2023 году он покинул телеканал и стал независимо освещать события в мире.

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