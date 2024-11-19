В Европе заявили о намеренном повреждении двух подводных кабелей связи

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв единственного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию в Балтийском море, может быть результатом диверсии, передает агентство Reuters.

В интервью журналистам Писториус отметил, что хотя у него нет конкретных доказательств, инцидент вызывает подозрения и требует тщательного расследования, а также может быть связан с действиями РФ.

«Никто не верит, что эти кабели были оборваны случайно», — заявил Писториус.

Также глава оборонного ведомства Германии подчеркнул, что такая акция носит гибридный характер.

Ранее финская газета Ilta-Sanomat сообщила, что единственный подводный кабель, соединяющий Германию и Финляндию, оказался оборван, из-за чего связь между двумя странами по нему прекратилась. Кабель проложен рядом с газопроводом «Северный поток». Отмечалось, что на ремонт оборудования может потребоваться от 5 до 15 дней.

Ранее сообщалось, что Германия и Финляндия намерены провести расследование в связи с обрывом подводного кабеля.