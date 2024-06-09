Экс-служащий Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Сет Уильям Бейкер заявил о своем решении присоединиться к армии России в зоне СВО. Его слова передает «Военный обозреватель» в своих социальных сетях .

В посте приводится видео американского военного, снятое из зоны проведения спецоперации. В материале Бейкер рассказал о том, что на родине смог дослужиться до младшего капрала, но перед запланированным повышением был уволен за отказ сделать прививку от COVID-19.

Попытки поступить в местную полицейскую академию тоже не увенчались успехом, рассказывает экс-морпех. Он подчеркнул, что «американская свобода» оказалась «не для всех».

По словам Бейкера, он в данный момент находится в Донбассе и у него есть на это целый ряд причин. Тем не менее конкретнее о них военный решил не говорить.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что коллективный Запад добивается военного поражения РФ для присвоения ее богатств.