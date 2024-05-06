Американский политик Джеффрис допустил отправку войск США на Украину

Соединенные Штаты не могут допустить поражения украинского правительства. Если вдруг такое случится, то Белому дому придется не только тратить деньги на украинский конфликт, но и отправлять туда своих военнослужащих. Так считает Хаким Джеффрис, лидер демократов в палате представителей Конгресса США. Его слова привел телеканал CBS.

Он считает, что допустить падения Киева невозможно, поскольку это самый плохой вариант развития событий.

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если это случится, то возникнет значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в конфликт», - указал Джеффрис.

Политик добавил, что при таком варианте США придется отправлять на Украину своих солдат. Он также считает, что в рядах республиканцев крепнут пророссийские настроения, за счет этого Республиканская партия не хочет поддерживать украинцев и она же не признает РФ врагом Соединенных Штатов. Лидером таких «примиренцев» в Палате представителей выступает Марджори Тейлор-Грин.

Ранее представитель НАТО Ходжес заявил, что альянс не будет поставлять ВСУ оружие, если украинская армия не будет иметь должного числа мобилизованных. Если Северо-Атлантический блок увидит массовое нежелание украинцев идти на службу, то Запад прекратит поддержку Киева.