Конфликт России и Украины скоро достигнет переломного момента, считает политолог из США Эндрю Корыбко. Об этом он написал в статье для Asia Times.

По его словам, Киев уже находится на грани военного поражения, так как российские войска успешно продвигаются по территории Днепропетровской области.

Как Украина выберется из ситуации, когда «чаша военно-стратегических весов окончательно и бесповоротно склонится в пользу России», неизвестно, пишет Корыбко.

Крах Украины, считает он, неизбежен.

В связи с этим Киев, чтобы противостоять РФ, может пойти на откровенный терроризм, предупреждает автор материала.

Ранее профессор из Норвегии предсказал крах Украины через несколько месяцев.