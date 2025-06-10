Профессор университета в Норвегии Гленн Дизен заявил, что Украина может пережить полный крах в течение нескольких месяцев, ссылаясь на ситуацию на фронте и рост дезертирства в ВСУ. Интервью со специалистом появилось на видеохостинге YouТube.

По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, Украина находится на грани масштабного коллапса. Он отметил, что линия фронта продолжает давать сбои, увеличивается количество погибших, а также растет число дезертиров среди украинских военных. По его мнению, ситуация может привести к завершению украинской кампании уже в ближайшие месяцы.

Накануне Вооруженные силы России нанесли группированный удар по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. Атакам подверглись предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной отраслей. Также были поражены пункты управления, места дислокации подразделений ВСУ, склады боеприпасов и горючего, аэродромы и точки сосредоточения техники. Для этого применялось высокоточное оружие и ударные дроны.

Специалисты указывают, что такие действия свидетельствуют о стратегическом подходе к разрушению способности Украины к дальнейшему сопротивлению. При этом международные наблюдатели все чаще отмечают ухудшение внутренней ситуации в стране — как в экономическом, так и в военном аспектах.

Ранее Зеленский заявил о готовности мобилизовать 27 тысяч человек в месяц.