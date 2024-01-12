Соединенные Штаты намеренно провоцируют Россию на военный конфликт, размещая свое вооружение на территории Финляндии. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы американского Министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор в своих социальных сетях .

В своем посте он напомнил, что Штаты уже направили часть своих сил на территорию Финляндии. Военный с уверенностью предположил, что если финское руководство позволит США разместить ракеты на своей территории, Америка это сделает.

Макгрегор выразил опасения, что результатом действий американской стороны может стать прямое вооруженное столкновение с Россией. Он заявил, что США превращают Финляндию в «магнит» для российского нападения и возмутился тем, что американские элиты продолжают пугать народ русскими, самостоятельно провоцируя РФ на конфликт.

«Это абсурд!» — заключил американский военный.

Недавно глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен выступил с заявлением о подготовке государств коллективного Запада к новой холодной войне с РФ ради дальнейшей поддержки Украины.

Ранее обозреватель Даг Бэндоу предположил, что Европа и НАТО создадут совместный ядерный арсенал для противостояния с Россией.