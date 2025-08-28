Американский посланник нарушил протокол на встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф нарушил дипломатический протокол во время встречи с Владимиром Путиным, отказавшись от услуг стенографиста. Это привело к путанице в передаче слов российского лидера европейским партнерам. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, американский дипломат прибыл на встречу с главой российского государства без секретаря Государственного департамента, что является серьезным отступлением от стандартных дипломатических процедур. В результате у представителя США не оказалось точной записи беседы с Владимиром Путиным.

На следующий день во время телефонных переговоров с европейскими лидерами Уиткофф передал противоречивую информацию относительно обсуждавшихся вопросов. Это вызвало недоумение и недовольство среди американских официальных лиц, включая спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Со стороны Кремля переговоры охарактеризовали как полезные и конструктивные. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что в ходе встречи стороны обменялись сигналами по украинскому вопросу, однако детали обсуждения остались без официальной фиксации с американской стороны.

Ранее стало известно, что США и Украина обсудят гарантии безопасности.