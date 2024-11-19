Конфликт на Украине, продолжающийся на протяжении уже больше двух лет, может завершиться только победой России. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Dialogue Works поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Эксперт уверен, что условия этой победы будут сформулированы самой Россией, и новой администрации Дональда Трампа следует это признать.

Риттер подчеркнул, что любые попытки Запада заставить Россию согласиться на урегулирование, создающее видимость ее поражения, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до прямого военного конфликта и ядерной войны.

«Решение есть, но оно состоит в том, чтобы признать стратегическую победу России и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения НАТО и США», — отметил экс-разведчик.

По мнению Риттера, разрешение конфликта возможно только через признание стратегической победы России и поражения Украины. В этом контексте он добавил, что вместе с Украиной будут терпеть поражение и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам с Киевом, однако, как подчеркивал российский лидер, украинская сторона сама выступает против этого.

Ранее эксперт в области военной аналитики Анатолий Матвийчук прокомментировал готовность Великобритании к вооруженному конфликту с Россией.